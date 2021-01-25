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В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

Артем КИЛЬКИН
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19

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