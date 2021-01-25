В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжается вакцинация от covid-19