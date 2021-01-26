В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора - Владимира Гронского

В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора
В новом здании Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге официально представили нового генерального директора