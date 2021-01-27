В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда