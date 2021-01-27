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В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

Артем КИЛЬКИН
В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

В День снятия блокады жители города возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда