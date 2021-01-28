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Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Олег ЗОЛОТО
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады