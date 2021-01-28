Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады