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300-летний дуб на Елагином острове получил статус памятника живой природы

Артем КИЛЬКИН
300-летний дуб на Елагином острове получил статус памятника живой природы

300-летний дуб на Елагином острове получил статус памятника живой природы