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Сегодня:

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Олег ЗОЛОТО
Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн