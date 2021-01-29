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Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Олег ЗОЛОТО
Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах