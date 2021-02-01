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ФОТО ДНЯ: Первый день февраля Петербург проводил прекрасным закатом.

Олег ЗОЛОТО
Первый день февраля Петербург проводил прекрасным закатом

Первый день февраля Петербург проводил прекрасным закатом