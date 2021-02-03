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Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Олег ЗОЛОТО
Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»

Петербург оказался во власти немецкого циклона «Квирин»