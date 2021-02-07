В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".