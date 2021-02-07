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В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

Олег ЗОЛОТО
В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".

В Ленинградской области на территории СРК "Игора Драйв" прошел первый этап Кубка мира по бахам - снежно-ледовым соревнованиям "Россия – Северный Лес".