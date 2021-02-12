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В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020.

Олег ЗОЛОТО
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к ЕВРО 2020