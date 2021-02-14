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Сегодня:

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

Артем КИЛЬКИН
«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии

«Метрострой» показал ход строительства Красносельско-Калининской линии