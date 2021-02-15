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Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Олег ЗОЛОТО
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну

Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну