Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну
Петербургский пенсионер у себя во дворе вылепил из снега известную достопримечательность - Ростральную колонну