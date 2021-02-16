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Сегодня:

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Олег ЗОЛОТО
Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта

Первый в России алюминиевый трамвай собирают в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта