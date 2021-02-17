Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы