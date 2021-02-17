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Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Артем КИЛЬКИН
Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы

Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в Санкт-Петербурге оказались парализованы