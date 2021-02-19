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Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Артем КИЛЬКИН
Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт