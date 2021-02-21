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21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

Артем КИЛЬКИН
21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи

21 февраля отмечают День фельдшера скорой медицинской помощи