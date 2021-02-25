25 февраля 2021 1:34

В торговых центрах Санкт-Петербурга открылись центры вакцинации от коронавируса

Пункты вакцинации открылись в пяти ТЦ Санкт-Петербурга – в Центральном, Приморском, Выборгском, Красносельском и Красногвардейском районах. С 24 февраля в петербургские торговые центры можно идти не только за продуктами или обновками, но и за вакциной от коронавируса.