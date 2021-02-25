Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки