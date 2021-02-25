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Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Артем КИЛЬКИН
Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки

Из-за резкого потепления и растаявшего снега по тротуарам в Санкт-Петербурге потекли реки