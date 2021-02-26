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Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Олег ЗОЛОТО
Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково

Два мировых рекорда: Петербургские атлеты сдвинули с места 40-тонный самолет в Пулково