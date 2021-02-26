Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преобразование улицы Малой Конюшенной в Петербурге всего за сутки: из-за резкого потепления на смену снежной зиме пришла грязная весна
Фото: Олег ЗОЛОТО