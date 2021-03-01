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В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

Олег ЗОЛОТО
В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие - cразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города