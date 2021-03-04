Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии