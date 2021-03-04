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Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Олег ЗОЛОТО
Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл», художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак, в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии