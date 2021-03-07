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Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Шоу заслуженного тренера России Алексея Мишина прошло 6 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге