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В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды

Фото: Артем КИЛЬКИН