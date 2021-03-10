В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге, на пляже у Петропавловской крепости, появились ледовые пирамиды
Фото: Артем КИЛЬКИН