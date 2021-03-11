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11 марта 2021 18:18

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

Олег ЗОЛОТО

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»

В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»