В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»
В Новом здании Российской национальной библиотеки прошло торжественное подведение итогов Международного медиа проекта «Победа 75: из семейного архива»