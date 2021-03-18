В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.
В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.