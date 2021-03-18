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18 марта 2021 21:18

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

Артем КИЛЬКИН

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.

В Петербурге снова зима. К вечеру 18 марта 2021 пришёл обещанный синоптиками снегопад.