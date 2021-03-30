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30 марта 2021 17:25

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни

Вице-губернатор Борис Пиотровский посетил легендарную киностудию «Ленфильм», которая наконец-то разобралась с долгами и готовится к новой жизни