Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол
Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол
Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол
Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол
Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол