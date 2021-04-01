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1 апреля 2021 23:53

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол

Артем КИЛЬКИН

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол

Горожане вновь облюбовали пляж у Петропавловской крепости. На этот раз не только ради солнечных ванн, но и для того, чтобы поиграть в волейбол