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8 апреля 2021 20:53

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

Артем КИЛЬКИН

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой прошла репетиция военного оркестра к 9 мая