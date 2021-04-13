Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м
Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2020. Площадь возгорания составила более 10 000 кв.м