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13 апреля 2021 18:23

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Олег ЗОЛОТО

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта

Движение по Литейному мосту сильно ограничено из-за масштабного ремонта