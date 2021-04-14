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14 апреля 2021 16:46

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Олег ЗОЛОТО

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области

Гатчина, которую недавно официально сделали столицей Ленинградской области