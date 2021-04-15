В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"