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15 апреля 2021 18:03

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

В Петербурге в 64-й пожарно-спасательной части простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"