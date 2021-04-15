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15 апреля 2021 17:31

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Олег ЗОЛОТО

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов

Открылась навигация по рекам и каналам Петербурга - прогулочные и экскурсионные суда начали катать туристов