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19 апреля 2021 22:24

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Артем КИЛЬКИН

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга

Первая репетиция парада Победы прошла 19 апреля 2021 на Дворцовой площади Петербурга