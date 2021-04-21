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21 апреля 2021 15:22

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

Олег ЗОЛОТО

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля