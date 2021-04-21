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21 апреля 2021 15:44

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

Олег ЗОЛОТО

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды

В центре Петербурга рестораны начали активно устанавливать уличные веранды