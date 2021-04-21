21 апреля 2021 20:27

Фоторепортаж с несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 21 апреля

Несколько сотен человек вышли 21 апреля 2021 года на несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге. Митингующие сначала собрались на Дворцовой площади, но быстро были вытеснены оттуда полицией. Толпа двинулась в сторону Исаакиевского собора, тут же начались первые задержания. Движение в центре города сильно затруднено, Невский проспект перекрыт.