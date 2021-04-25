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25 апреля 2021 11:04

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Олег ЗОЛОТО

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге

Библионочь в Главном здании Российской национальной библиотеки в Петербурге