Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца
Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца