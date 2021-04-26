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26 апреля 2021 22:59

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Олег ЗОЛОТО

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца