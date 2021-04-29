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29 апреля 2021 7:43

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Сильный пожар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге