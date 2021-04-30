На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам