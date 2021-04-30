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30 апреля 2021 19:06

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

Артем КИЛЬКИН

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 29 апреля 2021 прошел рейд по нелегальным барам