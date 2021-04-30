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30 апреля 2021 22:44

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Олег ЗОЛОТО

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга