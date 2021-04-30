Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга
Первая сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга