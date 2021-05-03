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3 мая 2021 12:44

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

Олег ЗОЛОТО

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме

В Петербурге станцию метро «Зенит» открыли в тестовом режиме