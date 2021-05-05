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5 мая 2021 16:45

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

Олег ЗОЛОТО

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии

На «Ленфильме» сформировали новый совет директоров и рассказали о будущем легендарной киностудии