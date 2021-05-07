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7 мая 2021 21:47

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге