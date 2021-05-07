Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Парад паровозов времен Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге