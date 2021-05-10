В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом
В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным салютом