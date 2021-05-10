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10 мая 2021 23:07

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Олег ЗОЛОТО

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.