Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.