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10 мая 2021 23:13

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

Олег ЗОЛОТО

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга

"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга