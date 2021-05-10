"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга
"Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов прошла по рекам и каналам Петербурга